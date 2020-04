Falcão desafia Amandinha em teste de habilidade; confira vídeo

Maior nome da história do futsal, o ex-jogador Falcão aproveitou o período de quarentena devido ao novo coronavírus para lançar um novo desafio de habilidade nas redes sociais e convidou a cearense Amandinha, seis vezes seguidas a melhor atleta do mundo na modalidadeA prova era fazer embaixadinhas e controlar a bola com os pés, coxa, peito e cabeça.

O teste foi concluído com um vídeo publicado nas redes sociais. A dupla é apontada como a realeza do esporte - "Rei" e "Rainha" - e estendeu a brincadeira para outras personalidades, como o comentarista Denilson.

Confira vídeos: