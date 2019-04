Fabinho, volante do Ceará crava sobre decisão: "É o jogo da nossa vida"

O volante Fabinho, titular absoluto do meio campo do Ceará após as boas atuações em 2019, demonstrou confiança para o 2ª jogo da final do Campeonato Cearense, na reversão do resultado do jogo de ida e a conquista do título em cima do Fortaleza, no domingo às 16 horas no Castelão.

"Sabemos da importância da partida. Se trata de uma final de Campeonato, de uma clássico. Tivemos um revés, mas não tenho dúvidas que da mesma forma que eles nos venceram, podemos reverter o placar. É um jogo de inteligência. É o jogo da nossa vida e o mais importante da minha carreira".

Sobre entrar em campo com um time mais ofensivo, pela necessidade do resultado, o volante Fabinho opinou.

"A partida de futebol tem que ter sabedoria para começar. Ela exige mudanças e estratégias que se usa. O Lisca tem nos orientado pelas circustâncias, que são diferentes, e já começamos perdendo o jogo por 2 a 0. Temos que ter sabedoria para jogar. Ele vai saber armar a equipe já que iniciamos atrás do placar. Não tenha duvída que temos que arriscar".