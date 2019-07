Fabinho pede mais atenção aos detalhes para ter "tranquilidade maior dentro da tabela"

Um dos grandes destaques do Ceará na temporada, Fabinho deu entrevista coletiva, nesta quarta-feira (11), e pediu mais atenção da equipe nos detalhes para que o grupo possa ter um melhor desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro que retorna, nesta fim de semana, após parada para a disputa da Copa América, que aconteceu entre 14 de junho e 7 de julho no Brasil.

"Precisamos acertar os detalhes. Foram os detalhes que nos fizeram deixar de somar pontos na competição que hoje nos daria uma tranquilidade maior dentro da tabela", comentou o volante alvinegro. "Sabemos que o campeonato é muito longo. Temos que ficar atentos aos detalhes porque pode definir uma partida, campeonato, rebaixamento ou acesso".

No Vovô desde o ano passado, Fabinho se firmou nessa temporada como titular e participou de 27 dos 34 jogos da equipe no ano. Jogador de muita marcação e força, o volante de Porangabuçu é, ao lado do companheiro Fernando Sobral, um dos jogadores com mais desarmes na primeira divisão nacional. Enquanto o meia está em quarto 22, Fabinho é o segundo com 26 ficando atrás somente de Gregora, do Bahia, com 28.

"Tenho me cobrado muito para evoluir. Não adianta fazer um primeiro semestre bom e depois deixar cair. Tenho que trabalhar o dobro para manter essa regularidade e poder crescer ainda mais", o camisa 19.

Com o retorno da Série A cada vez mais próximo, o defensor alvinegro só pensa na "reestreia" do Vovô na competição. "Estamos numa expectativa muito grande para reestrear no Campeonato Brasileiro, fazer uma grande partida contra o Fluminense e buscar uma vitória", finalizou.

O campeonato recomeça para o Ceará na próxima segunda (13). O Vovô enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 20h, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão.