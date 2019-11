Fabinho lamenta derrota, mas afirma que grupo tem que "continuar acreditando" na permanência

Volante e um dos mais experientes do time do Ceará, Fabinho lamentou a derrota sofrida para a Chapecoense, neste domingo (17), e afirmou que o grupo tem que seguir acreditando na permanência na elite do futebol brasileiro. O resultado manteve o Vovô na 15º posição com 36 pontos, apenas um a mais que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

"Temos que continuar acreditando", afirmou o volante. E seguiu, lamentando a derrota para o time catarinense. "Tivemos oportunidade de nos distanciar hoje da zona de rebaixamento, mas agora a gente tem que levantar a cabeça e unir as forças".

Com a derrota, a equipe comandada por Adilson Batista segue como 15º com 36 pontos somados, apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento e que recebe o já rebaixado Avaí nesta segunda (18). Independente de resultado, o Vovô não entra na zona de rebaixamento nesta rodada já que o Fluminense, com 35 na 17ª posição, empatou com o Atlético-MG no sábado (16).

Seguindo na luta para se afastar do Z4, agora o Vovô terá o São Paulo, que busca uma vaga na Libertadores 2020, como próximo adversário.

"Teremos um jogo difícil dentro de casa, mas a gente tem condições de vencer o São Paulo", finalizou Fabinho.

No próximo domingo (24), o Ceará recebe o time paulista, na Arena Castelão, às 19h, pela 34ª rodada do Brasileirão.