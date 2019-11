Fabinho espera reação imediata do Ceará contra o São Paulo

No proximo domingo, 24, às 19 horas, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão, pela 34ª rodada da Série A buscando a reabilitação no certame nacional. O Alvinegro, que perdeu de forma inesperada para a Chapecoense na rodada anterior, precisa reagir imediatamente, sob risco de terminar a rodada no Z4. Por isso, o pensamento dos alvinegros é uma reação imediata diante do São Paulo, e assim, abrir distãncia para a zona de rebaixamento. Hoje o Vovô é o 15º com 36 pontos e tem 1 de vantagem para o Fluminense, time que abre o Z4.

O volante Fabinho acredita na reabilitação no Vovô contra o São Paulo.

"Tivemos um grande jogo contra o São Paulo no 1º turno no Morumbi. Vamos jogar agora nos nossos dominios. Fizemos uma grande partida, houve toda uma polêmica, mas isso mostrou que temos totais condições de jogar contra eles em casa. Nosso pensamento é jogar para buscar a vitória. Temos que ter inteligência, já que mudou o treinador, mudou o estilo de jogar, estamos estudando os pontos fortes. Isso dá mais chances de ganhar, e explorar os lados negativos. A margem de erro é muito pequena, não podemos errar nessa partida. Vai ser um jogo mais de inteligencia emocional do que fisica, temos tudo para fazer uma grande partida. Sabemos que um resultado positivo é possível e dependendo dos resultados da rodada podem nos colocar em um patamar dentro dos nossos obejtivos muito grande. entendê-los pelo momento e nao me abater por isso. ".

Sobre o momento do Ceará, após a derrota para a Chape, o volante acredita que o momento é difícil, mas de apoio.

"O torcedor está ferido, a nossa ultima atuação não convenceu. O torcedor é paixão e o respeito com o torcedos não é no dia do jogo, é no meu dia a dia do clube. O que acontece no domingo é reflexo de algumas coisas que cooperam durante a semana. Temos que se ligar nos detalhes do dia a dia porque o torcedor pode nos aplaudir ou nos vaiar e apoiar e enfrentar esse desafio".