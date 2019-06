Fabinho e Fernando Sobral estão entre os que mais desarmam no Brasileirão 2019

Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, o Ceará pode relaxar por alguns dias na 13ª posição na tabela, com 10 pontos. Embora não vença há três partidas, a equipe de Enderson Moreira tem motivos para comemorar pelas estatísticas da competição até o momento. Titulares do time, Fabinho e Fernando Sobral tem ótima média de desarmes, se destacando no momento defensivo do Alvinegro.

Volante de 32 anos, Fabinho é um dos únicos do time que atuou por todos os minutos das nove rodadas. Responsável pela contenção na defesa cearense em frente à zaga, o camisa 19 tem 1.6 desarmes ganhos por jogo (70%) num total de 26 no Brasileirão e recebeu dois cartões amarelos.

Meia de 24 anos, Fernando Sobral iniciou em sete das nove partidas do Brasileiro. Atuando pelo lado esquerdo do 4-2-3-1 alvinegro, ele contribui muito na fase defensiva voltando para marcar as subidas dos laterais adversários. Foram 22 desarmes na competição, com 2.3 vencidos (72%) por confronto, o camisa 11 só foi amarelado uma vez.

Meia ajuda na marcação do Vovô pelo lado esquerdo Foto: JL Rosa

Apesar das falhas na transição defensiva da equipe, o Ceará tem a melhor defesa entre a segunda metade da tabela, com nove gols levados.

O Vovô enfrenta o Fluminense na volta do Campeonato, às 20h do dia 15 (segunda), no Maracanã.