Fabinho critica Derley após confusão no Clássico-Rei: "não precisa disso"

Uma lance manchou o segundo Clássico-Rei da temporada, disputado neste domingo (17), na Arena Castelão. Quando Ceará e Fortaleza já empatavam em 1 a 1, o volante Derley iniciou uma discussão à beira do gramado com o atacante Leandro Carvalho, que havia sido advertido com cartão amarelo por reclamar da arbitragem. Os ânimos então se exaltaram após o diálogo, resultando na expulsão dos atletas. O volante alvinegro Fabinho criticou a atitude do rival e comentou o desempenho do time.

"A equipe está de parabéns pela entrega e determinação. No meu modo de ver, o Derley quis agitar, não precisa fazer isso. Precisamos ter cabeça no lugar para não acontecer coisas piores", afirmou.

Com equipes muito aplicadas na marcação, a partida terminou com sete cartões amarelos: cinco para o Ceará, dois do Fortaleza. Fabinho também tratou de explicar que o clima de paz prevalece entre os clubes e que o conflito já foi resolvido.

"Tenho respeito por todos os jogadores do Fortaleza. Agora está tudo resolvido", finalizou.

Na Copa do Nordeste, a equipe aparece na vice-liderança do Grupo B, com 12 pontos. O próximo adversário no torneio regional é o Santa Cruz, sábado (23), às 16h, na Arena Castelão. Antes, o Vovô encara o Ferroviário, nesta quarta-feira (20), no PV, pelo Campeonato Cearense.