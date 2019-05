Fabinho completa um ano no Ceará e faz promessa: "comprometimento até o último dia"

Completando exatamente um ano vestindo a camisa do Ceará, Fabinho usou página oficial, no início da tarde desta quinta-feira (30), para fazer uma publicação relembrando sua chegada e fazer agradecimentos. O volante iniciou sua trajetória no clube durante a Série A de 2018, quando a equipe era lanterna da competição.

"Não prometo jogar bem tecnicamente todos os jogos, isso é muito difícil, mas me comprometo a me entregar por inteiro com muita raça e comprometimento com o Ceará até o último dia de contrato com esse clube", escreveu o volante. "365 dias atrás eu estava tomando a decisão de enfrentar o desafio mais importante da minha carreira profissional. Algumas decisões que tomamos em nossa vida pode mudar o curso não só de um atleta, mas também de toda uma família. Alguns estavam me chamando de maluco pelo fato de sair de um dos maiores times do Brasil, como o Internacional, e aceitar o convite do Ceará, até então lanterna do Campeonato Brasileiro", escreveu o volante alvinegro.

Um dos destaques da equipe, Fabinho é titular na equipe que está, atualmente, na nona colocação da primeira divisão nacional do Campeonato Brasileiro com nove pontos conquistados em vitórias sobre CSA/AL, Grêmio e Avaí/SC.

"Agradeço a Deus por ter tomado a decisão certa no momento. Cheguei aqui e encontrei um grupo dependente de Deus e, ao mesmo tempo, comprometido e indignados com a situação, sem falar nessa torcida apaixonada que nos carregou no colo em cada partida decisiva. Juntos conseguimos nosso objetivo em 2018, livrando o time do rebaixamento histórico de um time na série A do Brasileirão. Isso me deu asas para sonhar mais alto em 2019 e fazer história com esse manto sagrado".

No próximo domingo (2), dia em que o Ceará vai estar completando 105 anos, o Vovô recebe o Santos, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.