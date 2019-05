Fabinho comenta desatenção contra o Atlético/MG e afirma: 'pagamos um preço alto'

Após ser derrotado por 2 a 1 pelo Atlético/MG, no último sábado (4), na Arena Castelão, o Ceará se reapresentou, na tarde desta segunda-feira (6), visando o confronto contra o Goiás, que acontece no próximo sábado (11). Em entrevista coletiva no estádio Vovozão, sede do clube, Fabinho comentou sobre os erros cometidos pelo Alvinegro de Porangabuçu no duelo contra o time mineiro pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. A equipe cearense saiu na frente com Ricardo Bueno, mas acabou sofrendo a virada após levar gols de Nathan e Jair.

"Pagamos um preço alto pela desatenção. São erros que temos que tirar proveito disso para que não venhamos a cometer no decorrer do campeonato", afirmou o 19 do Vovô.

🏁 Volante do @CearaSC, Fabinho afirma que jogo contra o @Atletico "não foi uma das piores atuações que tivemos na temporada, mas no segundo tempo a nossa equipe sentiu um pouco fisicamente".



📹: Lucas Catrib / @lucascatrib pic.twitter.com/OdLPpkG250 — Jogada (@diariojogada) 6 de maio de 2019

No confronto contra o Galo, Ricardo Bueno marcou, aos 23 da primeira etapa, o gol do Alvinegro de Porangabuçu, mas um minutos depois, Nathan deixou tudo igual. Mesmo com a pressão sobre o Atlético, o banho de água fria veio no fim do segundo período quando Jair marcou o gol da virada mineira.

"Essas boas partidas que estamos fazendo nos dá um parâmetro que estamos no caminho certo, mas precisamos fazer resultados. Não adianta jogarmos bem e perdemos. São aprendizados que a gente tem pegado para não cometer os mesmos erros futuramente".

Já pensando no Goiás, adversário de sábado (11), Fabinho quer atenção total de sua equipe para pontuar em Goiânia.

"Vai ser uma semana onde teremos um tempo de recuperação a mais. Goiás é um adversário muito difícil. Iremos jogar na casa deles, teremos que ter total atenção. Iremos analisar através de vídeos para vermos como eles têm se comportado dentro de casa. Vamos trabalhar bastante para buscarmos a vitória e continuar somando pontos dentro da competição", disse o volante. "Temos que ter inteligência porque eles têm um time rápido, então não podemos nos expor de qualquer maneira. Vai ser um jogo muito estratégico e pode ser definido no detalhe".

Ceará e Goiás se encaram no próximo sábado (11), às 21h, no estádio Serra Dourada, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.