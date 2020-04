Fabinho apoia nova "pré-temporada" antes da volta do futebol no Brasil: "Seria ideal"

O isolamento social devido ao novo coronavírus deve atrasar o calendário esportivo mundial de 2020. No Brasil, ainda não há data certa para o retorno dos jogos de futebol. Para o volante do Ceará, Fabinho, seria necessário um outro perído de pré-temporada nos clubes para voltar às competições em um bom nível.

"Acho necessário um período de preparação melhor, para que quando a gente volte a jogar as competições oficiais, possamos estar mais perto do ideal. Não sei se vamos ter esse tempo necessário, acredito que não. Acho que vai ser um pouco atropelado por conta do calendário. Seria ideal esse tempo de pré-temporada, mas temos que passar por cima desses obstáculos para que a gente possa voltar o mais perto do ideal", afirmou o atleta alvinegro em entrevista ao GloboEsporte.com.

Os elencos dos times brasileiros da Série A estão de férias até o fim de abril e aguardam confirmação de quando poderão retornar aos treinamentos normalmente.

O volante do Vovô também comentou sobre o novo técnico de Porangabuçu, Guto Ferreira, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o grupo após sua chegada.

"Eu já tinha trabalhado com o Guto no Internacional e ele é um excelente treinador, muito capacitado e acredito que vai nos ajudar muito com sua experiência e conhecimento dentro dos gramados. Acredito que ele será muito vitorioso nessa passagem pelo Ceará", elogiou Fabinho.

Guto foi anunciado como susbtituto de Enderson Moreira no comando técnico no dia 18 de março. Antes, estava no Sport, com o qual garantiu o acesso à elite brasileira na temporada passada.