Fabinho acredita em quebra de sequência negativa contra Athletico: "Por que não?"

Grande nome de marcação no meio-campo do Ceará, Fabinho afirma acreditar na quebra de sequência negativa do alvinegro na Série A diante do Athletico, neste sábado (31), pela 17ª rodada, na Arena da Baixada. Um dos principais destaques da equipe na temporada, o volante também disse que o time precisa de um pouco mais de tranquilidade na hora da finalização para o gol e elogiou o trabalho psicológio feito pelo técnico Enderson Moreira.

"Acredito que a gente pode quebrar esse retrospecto negativo diante do Athletico lá. Porque não? Estamos trabalhando forte para que possamos surpreender no final de semana", afirmou o volante. "Precisamos ter um pouco mais de tranquilidade no último passe ou na hora da definição. Seria muito fácil eu falar porque o jogador que está com a bola nos pés tem dois segundos para pensar se irá fazer um passe ou finalizar para o gol. Falta de trabalho não é. Talvez possa ser um pouco de ansiedade".

Ainda sentindo a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo (25), diante de sua torcida na Arena Castelão, Fabinho disse que o grupo se deixou comover bela festa produzida pelos alvinegros nas arquibancadas do Gigante da Bela Vista com dois mosaicos e muito incentivo.

"Nossa competitividade tem sido muito grande, o próprio Jorge Jesus (técnico flamenguista) elogiou nossa postura tática que é algo bastante cobrado pelo Enderson. Quando a gente se desorganizada taticamente, os adverdários têm mais chances de fazer gols. Queríamos dar uma resposta para a festa da torcida, que estava muito linda, então acho que nos deixamos levar emocionalmente", comentou.

Com duas vitórias - sobre Fortaleza e Chapecoense - e duas derrotas - São Paulo e Flamengo - nos últimos jogos, o volante sabe que o time precisa trabalhar para que as oscilações na disputa não acabe atrapalhando ao fim do campeonato, mas também afirma que a inconstância não é excluvisa da campanha alvinegra. Homem de muita fé, Fabinho usou uma passagem bíblica para afirmar que o grupo precisa aprender com os próprios erros para que não os volte a cometer durante a Série A.

"A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Temos que pegar as experiências ruins, os exemplos negativos para termos tranquilidade que não ocorram novamente. É diferente aprender com a nossa dor do que com a dor dos outros. Observo o campeonato e vejo que todos os times passam pelas oscilações, que ficam quatro ou cinco jogos sem ganhar. Temos que ter sabedoria, pois é isso que fará diferença nesse momento. Não podemos deixa a inconstância roubar nossa identidade", disse. E emendou. "Sempre idealizamos vitórias, mas isso não é combinado com o adversário".

Um dos mais experientes do grupo alvinegro com 32 anos, Fabinho afirma que o trabalho psicológico feito pelo técnico Enderson Moreira tem sido essencial para manter os atletas com os pés no chão durante as vitórias e para que não fiquem cabisbaixos quando vêm os resultados negativos.

"O professor Enderson tem nos preparado muito psicologicamente em cima das vitórias para que a gente não se deslumbre porque, como todos sabem, o campeonato é longo e duas vitórias seguidas não garante nada na competição na fase que estamos. Ainda não foi definido campeão ou quem está rebaixado", disse. "Se tivermos uma sequência de 10 jogos sem perder e com vitórias, seria maravilhoso, é o que todos buscamos. Mas ele tem nos preparado para que a gente não entre no 'oba-oba' porque não é o tempo de comemorar nada ainda, mas sim de trabalhar porque a cada que rodada que se passa o campeonato vai afulinando. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo de disputar. Temos que voltar a pontuar dentro do campeonato. É importante não termos uma sequência de derrotas para não descermos na tabela".

"Teremos mais uma oportunidade diante do Athletico. Será um jogo difícil, mas temos que continuar acreditando no nosso trabalho que está sendo muito bem feito. Não é porque estamos vindo de duas derrotas que está tudo errado. A gente sabe o que está produzindo, onde precisamos melhorar para que esses erros não aconteçam mais", finalizou.

No próximo sábado (31), o Ceará enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada. A partida está marcada para iniciar às 19h, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão.