Fã de Gabigol, criança de Várzea Alegre vai entrar em campo com o Flamengo

O que fazer por um ídolo? Qual o limite para realizar um sonho? Há emoções que apenas o futebol proporciona. São amores que movem jogadores, torcedores e clubes em prol do esporte. E foi movido por essa paixão que o pequeno Michel, de cinco anos, deixou Várzea Alegre e viajou 426 km junto da mãe, Risalva, apenas sob a expectativa de ver uma paixão: Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro da Série A do Brasileiro.

As tentativas de contato foram inúmeras. Mesmo sofrendo com uma insuficiência no pulmão esquerdo, nada deteve a vontade de ver de perto quem só assite pela televisão. Após idas e vindas ao hotel Gran Marquise, na Avenida Beira-Mar, onde a delegação rubro-negra está hospedada, a falta de ar veio pela emoção, não o cansaço. Eis que Gabriel o recebeu, abraçou e realizou o sonho do determinado Michel.

E pensa que acabou por aí? A insistência ainda lhes rendeu um presente inusitado: entrar em campo nesta quarta-feira (16), em jogo com o Fortaleza, às 20 horas, na Arena Castelão, ao lado do atacante. Emoção que transborda e até o deixa sem reação. As palavras se restrigem ao agradecimento de quem acreditou e fez do impossível a missão principal.

"Se eu morresse hoje, estaria feliz porque realizei o sonho dele", declarou Risalva, que recebeu doações para se manter na Capial junto de Michel.

O Flamengo então tocou o coração de uma família e também de centenas de torcedores. Encerrando a preparação para o jogo em atividade no estádio Presidente Vargas (PV), a comissão técnica aceitou liberar os minutos finais do treinamento, com simpatizantes do time tietando o técnico português Jorge Jesus.

Ingressos

Em parcial divulgada na noite desta terça-feira (15), o Fortaleza anunciou que 35.514 torcedores já estão com presença garantida. 16.478 são sócios-torcedores do Tricolor que realizaram check-in, enquanto 19.036 ingressos foram vendidos.

Deste total de bilhetes comercializados, está inclusa a carga de 14.200 destinada aos torcedores do Flamengo, que já está esgotada.