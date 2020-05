Exército toca hinos de Ceará e Fortaleza em apresentação pelas ruas da Capital; confira vídeo

Os torcedores Alvinegros e Tricolores, saudosos pela ausência de futebol durante a pandemia do novo coronavírus, puderam matar um pouco da saudade do Vozão e do Leão. A Banda de Música da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro tocou os hinos de Ceará e de Fortaleza durante apresentação nas ruas do bairro Cidade dos Funcionários, na Capital, na noite desta quarta-feira (13).

A apresentação de quarta encerrou um ciclo dos militares pelas ruas da cidade.

Em nota, o Exército explicou sobre a ação, que procura homenagear profissionais de saúde e de outros serviços essenciais que continuam trabalhando durante a pandemia da Covid-19.

"O projeto inicial foi uma ideia para homenagear os profissionais de saúde e de todos os setores de serviço que continuaram com suas atividades essenciais à população, como serviços de saúde, segurança pública, transportes, alguns comércios. Também levar um pouco de alegria e solidarizar-se com as pessoas que se encontram em suas casas durante a quarentena. Foram escolhidas ruas por diversos bairros que alcançasse a maior quantidade de pessoas, particularmente as ruas com um grande número de residências verticalizadas."