Executivo do Ceará revela que Thiago Galhardo deve deixar o clube: "tendência de saída"

A novela envolvendo Thiago Galhardo e o Ceará deve ter um desfecho com a saída do meia de Porangabuçu. Quem garantiu foi o Executivo de Futebol do Alvinegro, Jorge Macêdo, neste domingo (5).

"O Thiago já tem uma situação estabelecida. Tinha uma cláusula de renovação automática, mas também tinha um acordo de saída. Então não envolve o Ceará, é um acerto direto com o jogador. O Empresário dele fala que tem diversas ofertas e tem esse acordo com o clube. Uma cláusula de saída estabelecida entre Ceará e atleta. A tendência é de uma saída dele", afirmou Jorge Macêdo em entrevista à Rádio Grenal, do Rio Grande do Sul.

O provável destino de Thiago Galhardo é o Internacional. Como o Diário do Nordeste noticiou, o Colorado tem interesse no jogador e espera que ele resolva a situação com o Alvinegro para dar andamento às negociações, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

No Inter, o jogador recebeu o aval de Eduardo Coudet, novo técnico do Colorado, que avaliou como positiva a temporada do atleta, que fez 12 gols em 34 jogos pelo Vovô no Campeonato Brasileiro.