Execução do Hino do Estado do Ceará passa a ser obrigatória em eventos esportivos; você sabe cantar?

A execução do Hino do Estado do Ceará passa a ser obrigatória durante a abertura de todos os eventos esportivos realizados em solo cearense, conforme a Lei Nº17.201, sancionada pelo Governador Camilo Santana, no último dia 6 de abril.

“Essa é uma forma de honrar nosso estado nos eventos esportivos e começar a gerar essa cultura”, disse o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro. O Hino fará parte das cerimônias esportivas no Ceará em equipamentos como o Centro de Formação Olímpica, Estádio Presidente Vargas, a Arena Castelão e estádios pelo interior.

O texto do hino foi composto em 1903 pelo cearense Alberto Nepomuceno, que fez parte da Academia Brasileira de Música.

Confira a letra do Hino

"Terra do sol, do amor, terra da luz!

Soa o clarim que a tua glória conta!

Terra, o teu nome a fama aos céus remonta

Em clarão que seduz!

Nome que brilha - esplêndido luzeiro

Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!

Chuvas de pratas rolem das estrelas

E despertando, deslumbrada ao vê-las

Ressoe a voz dos ninhos

Há de florar nas rosas e nos cravos

Rubros o sangue ardente dos escravos

Seja o teu verbo a voz do coração

Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!

Ruja teu peito em luta contra a morte

Acordando a amplidão

Peito que deu alívio a quem sofria

E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!

Vento feliz conduza a vela ousada

Que importa que teu barco seja um nada

Na vastidão do oceano

Se à proa vão heróis e marinheiros

E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!

Porque esse chão que embebe a água dos rios

Há de florar em messes, nos estios

E bosques, pelas águas!

Selvas e rios, serras e florestas

Brotem do solo em rumorosas festas!

Abra-se ao vento o teu pendão natal

Sobre as revoltas águas dos teus mares!

E desfraldando diga aos céus e aos mares

A vitória imortal!

Que foi de sangue, em guerras leais e francas

E foi na paz, da cor das hóstias brancas!"