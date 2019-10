Exclusivo: UFC marca data do próximo desafio do cearense Thiago Pitbull

O ano de 2019 tem sido agitado para o lutador cearense de MMA Thiago Alves, o Pitbull. Após dois confrontos nesta temporada (um deles no UFC Fortaleza, em março), com vitória e derrota, o atleta de 36 anos vai para o terceiro embate do ano.

Com exclusividade, o Diário do Nordeste teve acesso à próxima luta do fortalezense. Ele enfrenta o americano Tim Means, de 35 anos, no UFC Fight Night que será disputado em Washington (EUA), dia 7 de dezembro.

Tanto Pitbull como Means vêm de derrota nas últimas lutas disputadas. O cearense perdeu na decisão dos juízes para Laureano Staropoli, em maio, e o americano foi nocauteado por Niko Price, em março, ainda no primeiro round.

Neste UFC Fight Night, outras grandes lutas vão figurar o card. Mais informações e entrevista com Thiago Pitbull você confere no Diário do Nordeste desta sexa-feira (11).

Confira as confirmadas:

Peso-pesado: Alistair Overeem X Walt Harris

Peso-galo: Cody Stamann X Song Yadong

Peso-galo feminino: Aspen Ladd X Yana Kunitskaya

Peso-palha feminino: Claudia Gadelha X Cynthia Calvillo

Peso-pesado: Stefan Struve X Ben Rothwell

Peso-meio-médio: Carlos Condit X Mickey Gall

Peso-palha feminino: Cortney Casey X Virna Jandiroba

Peso-pena: Bryce Mitchell X Matt Sayles

Peso-meio-médio: Thiago Alves 'Pitbull' x Tim Means