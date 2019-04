Examinado por especialista em quadril, Juninho Quixadá será reavaliado na terça-feira

Sem previsão de retorno aos gramados após diagnosticada dores no quadril esquerdo, Juninho Quixadá parte para uma nova fase de seu tratamento no Ceará. O departamento médico do clube alvinegro foi avaliado pelo médico Robson Alves, especialista em quadril e após o cirurgião analisar a condição física do atleta, com exames de imagem, deu continuidade ao protocolo iniciado pelo departamento médico do Vovô. De acordo com o departamento médico do clube, Juninho será reavaliado na próxima terça-feira, 9 de abril.

Henrique Bastos, um dos médicos do Ceará, explicou em entrevista coletiva há duas semanas todo protocolo realizado com Juninho Quixadá e o tratamento no qual ele foi submetido.

"Ele teve um quadro semelhante no quadril direito, de rutura, e ela acaba nos trazendo certas peculiaridades no tratamento dele. Essa lesão que ele teve antes de vir para o Ceará, acarreta em alguns desequilíbrios na pelve, complicando a reabilitação dele. Ele tem uma lesão importante no quadril esquerdo e isso vez se somando a lesão antiga, como fator de complicação", detalhou Henrique.

Em seguida, o médico do Ceará detalhou o tratamento no qual Juninho foi submetido, mas o atleta ainda se queixava de dores no quadril.

"Fazemos o tratamento mais moderno que existe para o Juninho, um trabalho de reforço muscular, dentro dos limites da dor do atleta, de reabilitação, com o que há de melhor em equipamentos de fisioterapia e tratamento de ondas de choque,que é padrão ouro para o tipo de lesão que ele tem. Porém, ninguém é igual. Uns evoluem satisfatoriamente e outros não. Se ele diz que tem dor no quadril, ele tem. O que temos que fazer, tomamos providencias para atenuar isso, buscando todas as possibilidades de tratamento, até ter o atleta dentro de campo".