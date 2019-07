Ex-técnico e ídolo do Fortaleza, Ferdinando Teixeira é hospitalizado após sofrer infarto

Um dos grandes comandantes dentro da campo da história do Fortaleza Esporte Clube, o ex-técnico de futebol Ferdinando Teixeira foi internado em um hospital particular de Natal (RN) ao sofrer um infarto nesta terça-feira (23).

Em entrevista ao GloboEsporte.com, o filho do ex-técnico, Fabiano Sousa, disse que Ferdinando passou por um procedimento de cateterismo, que "acusou 98% de uma coronária entupida e outras duas artérias com 70%".

Na próxima segunda-feira (29), Ferdinando vai passar por uma angioplastia. O filho de Ferdinando também agradeceu todas as mensagens de apoio que tem recebido.

História vencedora

Ferdinando Teixeira chegou ao Fortaleza Esporte Clube no ano 2000, quando o Tricolor chegou ao título estadual após um jejum de 9 anos sem conquistas. Na oportunidade, o Tricolor de Aço também evitou o pentacampeonato do Ceará, em partida realizada na cidade de Sobral.

Após a conquista, sob a gestão de Teixeira, o Fortaleza entrou na chamada 'década de ouro'. Com ele, conquistou ainda o Campeonato Cearense de 2001.

Em 2011, o histórico treinador chegou para tentar livrar o Tricolor da Série C, mas entregou o cargo com poucos jogos disputados. Ferdinando Teixeira também comandou o Ceará no ano de 2006.