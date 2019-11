Ex-técnico do Icasa é convidado para trabalhar no Corinthians

Ex-técnico do Icasa, Tarcísio Pugliese é cotado para integrar a comissão técnica do Corinthians em 2020. O convite veio de Tiago Nunes, que desembarca em São Paulo nesta terça-feira (19) para iniciar o planejamento da próxima temporada como treinador da equipe.

As passagens de Tarcísio pelo clube do Cariri ocorreram em 2012 e 2015. No último ano, foi 3º colocado do Campeonato Cearense e deixou o time em 15º na Série B, se transferindo para o Ituano antes do encerramento da competição.

Tiago Nunes (à esquerda) trabalhou com Tarcísio em 2009, no início da carreira Foto: reproduçao

A proposta surge pela boa relação entre os comandantes. Há 10 anos, Tiago Nunes foi auxiliar de Tarcísio no Luverdense, durante a Série C e o Campeonato Matogrossense. A parceira também deu certo em 2011, no Nacional de Manaus.

Atualmente, o comandante trabalha no XV de Piracicaba, tendo conquistado o vice-campeonato da Copa Paulista. Tarcísio tem conversas adiantadas com a diretoria da equipe e aguarda o fim da temporada para tomar uma decisão. A equipe disputará a Copa do Brasil ou a Série D em 2020 - uma das vagas está assegurada e depende de uma definição da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Planejamento do Corinthians

Além do profissional, Tiago Nunes convidou para o Corinthians os auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães. O analista de desempenho Pedro Sotero foi contatado e ainda não confirmou o acerto.

Na tabela, o Corinhians está em 8º, com 50 pontos. Desde a demissão de Fabio Carille, o clube tem sido comandado pelo interino Dyego Coelho, estratégia que será desempenhada ao longo das próximas cinco rodadas.