Ex-São Paulo, Régis é preso por posse de drogas e embriaguez ao volante

O lateral-direito Régis, do São Bento, foi preso nesta quarta-feira, sob a acusação de posse de drogas e embriaguez ao volante, em Sorocaba, interior de São Paulo. O atleta foi abordado por policiais militares quando tentava deixar um posto de combustível em uma avenida na zona norte da cidade visivelmente alterado.

Ele teria resistido à abordagem e acabou sendo levado para o plantão da Polícia Civil. Em sua carteira, foi encontrada uma porção de pó branco semelhante à cocaína. Como não concordou em fazer o teste do bafômetro, o atleta foi encaminhado para a coleta de material para exame em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Régis foi contratado pelo São Bento após passagens pelo São Paulo e pelo CSA. No clube de Alagoas, ele havia marcado dois gols em sete jogos disputados, mas se envolveu em uma polêmica extracampo e foi dispensado. O lateral de 28 anos chegou ao clube de Sorocaba em 27 de fevereiro, prometendo ajudar o time a se recuperar na briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista.

O São Bento é lanterna da competição com apenas quatro pontos e está ameaçado de cair. Recém-chegado, Régis ainda não tinha atuado pela equipe. Ele mora no alojamento do clube e, segundo outros jogadores, não passou a noite no local.

Na manhã desta quarta, ele era esperado para o treino da equipe, visando ao jogo de sexta-feira, contra o Red Bull Brasil, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Por conta da prisão, o atleta não treinou. No início da tarde, o presidente do São Bento, Márcio Dias, compareceu ao plantão policial para acompanhar o caso. Havia expectativa de que fosse fixada uma fiança para a liberação do atleta.

Após ser dispensado pelo São Paulo em 2018, Régis admitiu problemas com drogas. Ele já havia sido detido anteriormente por ameaça e violação de domicílio - invadiu o apartamento de uma vizinha. O lateral já havia jogado pelo São Bento anteriormente. Também teve passagens pelo Guarani, Ponte Preta e Portuguesa, entre outros times.