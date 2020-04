Ex-presidente do Fortaleza, Newton Cavalcante recebe alta após coronavírus

Ex-presidente do Fortaleza, o empresário Newton Cavalcante, de 66 anos, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (14) após ser diagnosticado com o novo coronavírus. Na saída do hospital Leonardo da Vinci, na Capital, o gestor foi acompanhado por médicos e participou de uma oração com familiares.

"Obrigada a todos vocês e Deus abençoe a vocês todos e dê força, coragem, resiliência e muito amor no coração com os pacientes. Vocês foram maravilhosos com nossa família e com o Newton", agradeceu uma familiar do ex-presidente.

Newton dirigiu o clube em 1983, 1984 e 1994. No período, o Fortaleza conquistou um Campeonato Cearense, em 1983, com elenco conhecido como “A Máquina Tricolor”, e foi vice-campeão estadual em duas ocasiões: 1984 e 1994.