Ex-presidente do Fortaleza é hostilizado por torcedor do Ceará em barraca de praia

O ex-presidente do Fortaleza, Renan Vieira, de 62 anos, foi vítima de agressão verbal neste domingo (15), em uma barraca na Praia do Futuro. Dois homens, um deles com a camisa do Ceará, o abordaram para insultá-lo por conta de seu envolvimento com o time rival. Renan não foi agredido fisicamente, diferente de seu primo, que reagiu aos comentários.

"Estava numa barraca com os amigos, uma na qual frequento há anos. E tinha uns caras com a camisa do Ceará olhando pra mim. Não dei importância. Depois o cara veio, perguntou se eu era Renan Vieira. Ele parecia tenso. Disse que eu ia morrer, que eu era um babaca. Meu primo partiu pra cima. Os garçons do local os seguraram", falou Renan. O caso ocorreu por volta das 16h30 da tarde.

Renan alega que o rapaz tinha por volta dos 30 anos de idade e parecia estar sob efeito de álcool. No local da confusão, uma garrafa foi quebrada, cortando seu primo. Um dos amigos de Renan chamou a polícia após o incidente, mas o agressor já havia ido embora.

"A atitude dele foi fora do normal. Não tenho dúvidas de que foi por conta do momento do Fortaleza. Já ocorreram outras abordagens, mas não nessas proporções", contou Renan.

Após a confusão, um rapaz que estava no grupo com os dois homens pediu desculpas pela atitude dos amigos.

O ex-presidente aguarda as filmagens do ocorrido por parte da barraca de praia para prestar um Boletim de Ocorrência (B.O.).

Renan foi campeão cearense como diretor de futebol do Leão do Pici em 2003 e em 2009, quando assumiu a presidência do clube após renúncia de Lúcio Bonfim. Em fevereiro de 2010, Renan renunciou ao cargo.