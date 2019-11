Ex-piloto de Stock Car, Tuka Rocha morre após acidente aéreo no Sul da Bahia

Ex-piloto de Stock Car, Tuka Rocha, de 36 anos, morreu na manhã deste domingo (17), após complicações decorrentes de um acidente de avião em Maraú, no Sul da Bahia. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Tuka Rocha estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ele havia tido complicações pulmonares e tinha sofrido queimaduras em 80% do corpo. O piloto de 36 anos foi submetido a várias cirurgias - seu quadro era muito delicado especialmente em razão dos problemas no pulmão.

O acidente aéreo vitimou outras duas pessoas. A profissional de relações públicas e assessoria de imprensa Maysa Marques Mussi morreu na noite do último sábado (16) e a primeira vítima fatal confirmada foi a jornalista Marcela Brandão Elias, irmã de Maysa, que morreu no local do acidente. Outras sete pessoas estão internadas.

Entre os demais feridos estão o empresário Eduardo Mussi, marido de Maysa e irmão do Deputado Federal Guilherme Mussi (PP-SP), o marido e o filho de Marcela Brandão, além de Marcelo Constantino Alves, neto do fundador da Gol Nenê Constantino. Eles seguem internados em estado grave no HGE.

O acidente de avião ocorreu na última quinta-feira, nas proximidades do distrito de Barra Grande, na Bahia. O bimotor se preparava para pousar na pista de um resort de luxo desativado quando se chocou com o solo e pegou fogo.

Ainda não se sabe a causa do acidente. O Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), da Aeronáutica, chegou na sexta-feira (15) a Barra Grande para investigar a razão da queda. O avião, um Cessna C550 fabricado em 1981, pertence ao empresário José João Abdalla Filho e está em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Trajetória - Tuka Rocha correu na Stock Car, principal categoria do automobilismo em que competiu, entre 2011 e 2018. O ex-piloto deixou a categoria em julho do ano passado depois de perder o patrocinador. Ele passou por BMC, RZ e Ipiranga-RCM e sua última equipe foi a Vogel, pela qual ganhou o prêmio de revelação da Stock Car na sua temporada de estreia na categoria. Tuka chegou a vencer uma prova em 2015, em Ribeirão Preto - SP.

Além da Stock Car, Tuka Rocha também competiu em outras categorias nacionais inferiores, como a A1GP e a Fórmula Superliga, em que o paulista pilotou o carro da equipe do Flamengo.

Em 2011, o ex-piloto da Stock Car tinha escapado ileso de um grave acidente. Na ocasião, o carro que pilotava pegou fogo durante uma competição no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu pular do veículo e não teve ferimentos graves.