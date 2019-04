Ex-Palmeiras, Felipe Silva acredita em virada sobre Corinthians: "temos condições"

O Ceará precisa reverter um placar de 3 a 1, diante do Corinthians, para se classificar na Copa do Brasil. Jogando em Itaquera, nesta quarta-feira (3), o Vovô precisa de dois gols para levar a partida aos pênaltis - três para garantir vaga direta na quarta fase do torneio. Uma das apostas do técnico Lisca para buscar o resultado é o meia Felipe Silva, que defendeu o Palmeiras no início da carreira. Revisitando o CT alviverde durante a prepação para o confronto, o atleta relembrou a passagem na equipe paulista, entre 2008 e 2012.

“É legal voltar aqui, reencontrar um dos primeiros clubes que apostaram em mim. Eu ainda era um menino, muito jovem. Boa parte da minha profissionalização foi aqui, das minhas primeiras experiências como jogador profissional. Trabalhei com grande jogadores no Palmeiras, com treinadores renomados. Claro que minha trajetória poderia ser melhor, mas era muito jovem", destacou.

Reforço anunciado pelo Vovô no início da temporada, Felipe acumula 16 partidas, quatro gols e três assistências. Titular na partida de ida contra o Timão, na Arena Castelão, o jogador afirmou que o Ceará tem potencial para reverter o revés, apesar da vantagem adversária.

“Estamos trabalhando e focados nisso. Claro que a vantagem é deles, jogam em casa. Mas vamos lutar. Temos um time forte, um elenco forte e temos condições”, finalizou.

O Diário do Nordeste acompanha todos os detalhes de Corinthians x Ceará através do tempo real.