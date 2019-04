Ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima participa do lançamento da XXVII Corrida de Rua Unifor

No dia 23 de abril (terça-feira), o Hall da Academia da Universidade de Fortaleza sedia o lançamento da XXVII Corrida de Rua Unifor, com a participação especial do ex-maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Um dos maiores maratonistas da história do atletismo nacional, Vanderlei chegou longe, tornando-se bicampeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg (1999) e Santo Domingo (2003) e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004.

Nos Jogos Olímpicos de Atenas, o ex-atleta se tornou herói, pois foi protagonista do famoso episódio do ataque de um manifestante irlandês. O empurrão o tirou do eixo, mas não foi impasse para que conquistasse a sonhada medalha olímpica.

Entre suas conquistas está a Medalha Pierre de Coubertin (2004), concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, e do Prêmio Brasil Olímpico, o III Prêmio Ernest Llunch (Espanha, 2004) e o Prêmio Brasil Olímpico (2004 e 2014).

A última conquista foi na abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, ao acender a tocha no Estádio do Maracanã, em reconhecimento a sua trajetória de sucesso no atletismo mundial. O momento foi cercado de emoção, elogiado por toda a mídia e transmitido para cerca de 4 bilhões de telespectadores no Mundo.

Sobre a competição

A XXVII Corrida de Rua Unifor acontece no dia 2 de junho de 2019 (domingo), com concentração a partir das 5h30 e largada às 6h30, na avenida Walmir Pontes, ao lado do NAMI. Os participantes devem ter a partir de 18 anos e poderão competir em duas provas: 5 km e 10 km. O evento conta com o apoio da Indaiá e do Hapvida.

Os interessados em participar da competição poderão inscrever-se de 26 de abril a 26 de maio, mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 80,00. Para funcionários, professores, alunos matriculados da Universidade de Fortaleza, pessoas com idade acima de 60 anos e portadores de deficiência física, o valor da taxa é de R$ 40,00.

Os kits e chips, que servirão para monitorar o tempo de corrida dos atletas, serão entregues no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 30/05, das 15h às 20h, para os competidores portadores de deficiência e assessorias esportivas; 31/05, das 9h às 20h e 1º/06, das 8h às 16h, para os demais competidores.

A premiação constará de dinheiro, medalhas e troféus. Os primeiros colocados na corrida de 5 km receberão R$ 1.500,00 (1º lugar), R$ 1.000,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). E para os primeiros colocados da corrida de 10 km, a premiação será de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar).

As medalhas serão entregues para todos os competidores que completarem o percurso de 5 km e 10 km e os troféus serão entregues para os três primeiros colocados em cada categoria e naipe da prova de 5 km e 10 km.

Lançamento XXVII Corrida de Rua Unifor

23 de abril de 2019

8h30

Hall da Academia da Universidade de Fortaleza - Campus da Unifor