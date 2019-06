Ex-jogador do Ceará, Victor Luis pede ajuda para encontrar avô desaparecido

Ex-jogador do Ceará, Victor Luis está pedindo ajuda nas redes sociais para encontrar o avô, que está desaparecido desde a última terça-feira (25). O lateral-esquerdo publicou uma imagem ao lado do parente, Anízio Ferreira Telez, relatando o desaparecimento na cidade de São Paulo.

Atualmente defendendo o Palmeiras, o atleta recebeu a solidariedade dos rivais Corinthians, Santos e São Paulo, que republicaram a imagem nas respectivas contas oficiais do clube no Twitter. Revelado no time alviverde, Victor Luis atuou no Vovô em 2015, quando participou de 27 jogos e marcou três gols na Série B do Brasileiro.

Confira repercussão das redes sociais:

Atenção, #FamíliaPalmeiras! ⚠️

O avô de Victor Luis, nosso camisa 26, desapareceu hoje na zona norte da capital paulista. Se tiver alguma informação, entre em contato conosco por aqui ou com o nosso lateral no Instagram. pic.twitter.com/WpxexgIF4L — SE Palmeiras (@Palmeiras) 26 de junho de 2019

Pessoal, bora ajudar a encontrá-lo. O nome dele é Anízio Ferreira Telez. Qualquer informação, entre em contato 👇 https://t.co/k5wNVl9vMS — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 26 de junho de 2019