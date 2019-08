Ex-goleiro do Ceará, Everson elogia Diogo Silva: "Aprendi com Você"

No início da temporada, Diogo Silva teve a difícil missão de substituir Everson no Ceará, ídolo alvinegro negociado com o Santos. Mesmo com a desconfiança e a concorrência do reforço Richard, o jogador assumiu a posição entre os titulares e tem se destacado na Série A do Brasileiro, sendo o quarto com mais defesas difíceis na competição.

Mantendo boa relação com o ex-goleiro do Vovô, Diogo Silva chamou Everson de "paredão" nas redes sociais e acabou recebendo um elogio ainda maior. "Aprendi com você", escreveu o companheiro que está no Santos.

Reserva de Everson no último ano, Diogo Silva atuou 16 vezes pelo Vovô em 2019 e sofreu 12 gols. Aos 33 anos, é um dos pilares da defesa de Enderson Moreira, 5ª menos vazada em todo o Brasilerião, com 12 gols em 13 partidas.