Ex-Fortaleza, santista Jean Mota espera recepção hostil contra o Ceará

O meia Jean Mota sabe que não terá vida fácil neste domingo (31), às 16h, quando o Santos visita o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ex-Fortaleza, o jogador sabe, por experiência própria, a recepção que o espera por parte da torcida adversária. Jean tem retrospecto invejável contra o antigo rival e nunca foi derrotado. No ano passado, marcou o gol do empate do Peixe diante do Ceará e recebeu todo o "carinho". Ele admite que o jogo é especial para ele.

"Tem algo a mais sim. Nunca perdi para eles, tanto lá, quanto no Santos. É um clássico diferente. Para a gente continuar na parte de cima da tabela, precisamos da vitória", disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), no CT Rei Pelé.

Dispensado pela Portuguesa, Jean Mota teve que morar de favor para seguir o sonho de ser jogador de futebol no Fortaleza. Brilhou e chamou atenção do Santos. Contra o Ceará foram quatro jogos: uma vitória e um empate com a camisa tricolor, e o mesmo retrospecto pelo time da Vila Belmiro.

Meia fez 28 jogos pelo Leão do Pici e marcou seis gols Foto: Reprodução

"Tem muito xingamento, muitas vaias, mas é normal. Não serei recebido com aplausos, tenho certeza disso, mas isso fica fora de campo. Quando eu entro, meu foco é no jogo. Temos que estar 100% concentrados. A gente sabe que é um jogo festivo, então a torcida vai estar em peso. Já joguei lá e sei como é. Temos que estar preparados para isso. É muito complicado jogar por lá, mas temos que dar nosso melhor", afirmou o atleta.

Depois de um início de temporada arrasador, com direito aos prêmios de artilheiro e craque do Paulistão, Jean Mota se afirmou como peça importante no elenco do Santos. Apesar de uma queda de desempenho, o meia segue liderando o time nos quesitos gols, com nove, e seis assistências.