Ex-Fortaleza, Gustagol recebe sondagens de clube italiano

Ex-atacante do Fortaleza, Gustagol, como ficou conhecido, está na mira da Bologna, da Itália. Artilheiro do Brasil em 2018 pelo Tricolor do Pici com 30 gols marcados em 45 jogos - 16 pelo Campeonato Cearense e 14 na Série B do Brasileirão -, o atleta é, atualmente, a terceira opção no ataque do Corinthians. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Dimarzio, o time brasileiro teria recusado uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) e exigido o dobro do clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano.

O centroavante de 25 anos foi fundamental para a conquista do Campeonato Paulista, mas perdeu espaço na equipe nos últimos meses por causa de seguidas lesões. O último gol dele pelo clube foi no amistoso contra o Botafogo-SP, o primeiro da pausa da Copa América, em 29 de junho. Depois, ficou no departamento médico para se recuperar de lesão muscular na coxa direita e voltou a ser relacionado recentemente, mas sem entrar em campo nos últimos jogos.

Mesmo assim ele continua sendo o goleador máximo do time paulista na temporada, com 10 gols Gustavo. O Corinthians colocou em seu balanço financeiro da temporada a meta de arrecadar R$ 44 milhões com a negociação de atletas. Como está atrás de Vagner Love e do argentino Boselli na briga por uma vaga ao time titular, pode ser negociado.

Gustavo já esteve na mira do Ajax, da Holanda, e do Porto, de Portugal, no primeiro semestre. Em junho, o centroavante renovou com contrato com o Corinthians até o final de 2022. O clube alvinegro tem 45% dos direitos do atleta. O Criciúma tem outros 35% e o Taboão da Serra, 20%.

O centroavante foi contratado pelo Corinthians em 2016 junto ao Criciúma, mas, na época, não conseguiu se destacar e foi emprestado, em 2017, ao Goiás e ao Bahia. No ano passado, foi o artilheiro do Brasil pelo Fortaleza, marcando 30 gols e se sagrando campeão da Série B pelo time cearense do Campeonato Brasileiro, e voltou em alta ao clube paulista.