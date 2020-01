Ex-Fortaleza, Felipe Araruna é contrato por clube da 2ª divisão inglesa

Ex-jogador do Fortaleza, Felipe Araruna foi anunciado pelo Reading FC, da Inglaterra, na tarde desta quinta-feira (30). O volante atuou pelo Tricolor do Pici no ano passado por empréstimo junto ao São Paulo.

"É um grande passo e estou pronto para jogar", disse o atleta em entrevista ao clube britânico.

Atualmente na Segunda Divisão inglesa, o Reading FC contratou o volante em definitivo com vínculo de duas temporadas e meia. O Tricolor do Morumbi, clube onde foi revelado, o liberou para fechar com o britânicos, mas segue dono de 40% dos direitos econômicos do atleta.

No Leão, Araruna disputou 21 partidas e disputou o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Todos em 2019.