Ex-Fortaleza, atacante André Luis doa quase uma tonelada de alimentos a famílias carentes

O atacante André Luis, que defendeu o Fortaleza em 2019, doou quase uma tonelada de alimentos para ajudar famílias carentes em Pouso Alegre (MG), cidade do Sul de Minas em que nasceu e deu os primeiros passos no futebol.

O jogador, que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Daejeon, da Coreia do Sul, realizou a ação junto com amigos, no último sábado (25), para contribuir com as pessoas que estão necessitadas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Em vídeo postado nas redes sociais, André Luis falou sobre a iniciativa.

"Resolvi, através desse vírus que atingiu o Brasil todo e o mundo inteiro, doar quase uma tonelada de alimentos para o bairro Cidade Jardim, para a comunidade, para aquelas famílias que necessitam e fizeram o pré-cadastro com eles (amigos que ajudaram na ação)", disse o atleta no vídeo.

Nascido em Pouso Alegre, André Luis tem 23 anos e passou por Athletico-PR, Santa Cruz, Ponte Preta e Corinthians, além do Fortaleza. No Tricolor, ele atuou em 25 jogos e marcou dois gols.