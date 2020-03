Ex-Fortaleza, Araruna fala de Ceni e relação com clube: "Queria que eu ficasse por empréstimo"

Após uma década no São Paulo e a última temporada pelo Fortaleza, o volante Araruna iniciou o sonho do futebol europeu. Aos 24 anos, fechou com o Reding, da segunda divisão do Inglaterra. E em entrevista ao ESPN, o atleta destacou a boa relação com o time cearense, do qual defendeu em 21 partidas.

"Depois que terminou o Brasileiro (Série A) eu tive algumas ofertas do Brasil e o Fortaleza queria que eu ficasse por empréstimo. Como eu tenho nacionalidade europeia também vieram clubes de fora. O Reading veio com uma boa oferta e eu achei ótimo. Eu tinha uma vontade de atuar no futebol inglês", explicou.

No Leão, a história começou após um pedido do próprio Ceni. Revelado pelo São Paulo, o atleta era monitorado pelo técnico desde as categorias de base, quando foi campeão da Libertadores Sub-20.

Araruna participou de 21 partidas com a camisa do Fortaleza em 2019 Foto: JL Rosa / SVM

"Sempre tive uma ótima relação com o Rogério Ceni desde o São Paulo. É um cara que cobra muito nos treinos para que nos jogos aconteçam as coisas da forma que foram treinadas. É um dos méritos dele para que o time esteja tão bem. A gente conversava bastante. Foi um cara que me ajudou muito a crescer dentro do futebol. Busquei aprender com ele para construir a minha história", afirmou.

Com a paralisação pela pandemia mundial de coronavírus, Araruna está em quarentana no exterior. Pela competição, o Reading está em 14º, com 48 pontos.