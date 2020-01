Ex-Fluminense, Pedro celebra "volta para casa" ao ser anunciado pelo Flamengo

O atacante Pedro foi, enfim, anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo. Apesar de ter ganhado notoriedade no rival Fluminense, o jogador disse celebrar uma volta para a casa, já que passou pelas categorias de base do time rubro-negro. A história dele no clube havia sido interrompida em 2013, quando acabou dispensado pela comissão técnica do Sub-16. A vocação para a artilharia começou no futsal do Fla, mas o fim da linha veio quando se dedicava mais aos gramados. Em seu primeiro pronunciamento como rubro-negro, ele ressaltou o retorno.

"Feliz demais por estar de volta! Vamos juntos, Nação", escreveu o jogador em seu perfil. O atleta assinou por empréstimo com contrato de um ano junto à Fiorentina, da Itália.

Antes de formalizar a chegada do jogador, a conta do Flamengo interagiu com a do artilheiro pelo Twitter. Pedro havia publicado "Eu tô voando alto", trecho de um funk do MC Poze do Rodo, que caiu nas graças dos torcedores rubro-negro, momentos antes de vir ao Brasil. Nesta quinta-feira (23), o Fla completou a música com "Sigo na minha luta e trabalhando dobrado". Em um vídeo publicado depois, Pedro faz uma reverência à estátua de Zico, que fica no CT Ninho do Urubu.

O jogador é sonho antigo do técnico Jorge Jesus, que pediu um "avançado", como são chamados os centroavantes em Portugal, desde quando chegou à Gávea, no meio do ano passado. À época, o Flamengo fez uma proposta pelo atacante, que ainda estava no Fluminense, mas a diretoria tricolor recusou.

Pelo empréstimo de um ano, o Flamengo pagará cerca de 1 milhão de euros (R$ 4,6 milhões) para a Fiorentina. Caso queira comprar o atleta em definitivo, este valor já será abatido ao término do empréstimo, que vai até dezembro.

Com Pedro, o Fla chega a cinco reforços para a temporada de 2020. Além dele, o clube trouxe Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael e Thiago Maia.

Vale lembrar que a chegada de Pedro não inviabiliza a permanência de Gabigol. As tratativas aconteceram de forma paralela e, inclusive, já há um acerto com o camisa 9 para que o "fico" possa ser concretizado.