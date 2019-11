Ex-Ceará, Thiago Carleto revela problemas com Enderson Moreira: "Convivência muito difícil"

Nas últimas semanas algumas confissões do lateral Thiago Carleto, ex-atleta do Ceará, têm causado bastante polêmica. O atleta, que agora defende o Vitória, afirmou que, enquanto estava no clube cearense, teve conflitos com o então técnico Enderson Moreira, que o teria colocado de "escanteio na equipe". Carleto também disse que a torcida não sabe o que se passa no dia-à-dia dentro do clube.

"Desde a saída do Lisca, a situação no Ceará se complicou um pouco. Ficou a indecisão de quem vinha. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não podemos falar mal e eu nunca tive problema com treinador nenhum. Mas a convivência com Enderson Moreira foi muito difícil. Eu sempre falo que o treinador assume um clube, já conhece até o menino da base que está subindo para treinar. Ele sabe de todo mundo. Só que nós, jogadores, hoje procuramos saber o perfil do treinador, a maneira que eles trabalham. Eu tinha descoberto que a personalidade do Enderson é muito forte. Tenho amigos no Bahia que me contaram isso", contou Carleto.

O atleta iniciou a temporada atuando pelo Al Ittihad FC, da Arábia Saudita, e chegou para reforçar o Alvinegro de Porangabuçu em meados de fevereiro. Dois meses depois, em abril, Enderson Moreira chegava para assumir o comando técnico do clube após a demissão de Lisca. Segundo Carleto, a contratação do treinador teria sido o motivo para a saída do volante Juninho Valoura, que hoje defende o Fortaleza. Enderson e Juninho já haviam trabalhado juntos pelo Bahia no ano passado.

"No dia que ele assumiu o Ceará, o Juninho, que é um cara sensacional, no outro dia pediu para ir embora. Eu achei estranho. Fui conversar com o Juninho, que me disse: 'Pô, cara, não consigo trabalhar com ele, não me encaixo. Já lá no Bahia tive problema'", lembra o lateral.

Com a camisa do Ceará, Carleto disputou 12 partidas e marcou dois gols. Durante seu período em solo cearense, o lateral sofreu com lesões musculares. Algo que, segundo ele, nunca havia acontecido antes em sua carreira.

"Nunca tive uma lesão muscular. A primeira foi no Ceará. Ele (Enderson Moreira) dando um treino, jogou uma bola, eu fui correr e senti o adutor", contou. E seguiu. "Mas aí fui pai de novo. Graças a Deus aconteceu isso porque consegui focar no meu filho. Fez quatro meses agora. Comecei a concentrar as forças no meu filho. Minha mulher teve uma gravidez complicada quando veio da Arábia, descobriu que estava grávida há cinco meses e não sabia. Então, eu foquei nisso. Acabei largando de mão. Fui perdendo o gosto", finalizou.