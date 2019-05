Ex-Ceará, Robinho marca gol olímpico pela MLS contra o DC United

Criado e revelado pelo Ceará, Robinho, que atualmente joga no Columbus Crew, dos Estados Unidos, marcou um gol olímpico no último sábado (4) pela Major League Soccer (MLS) na vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o DC United.

Destaque nas categorias de base do Vovô, o atacante apelidado de Robinho por parecer fisicamente e no estilo de jogar com Robson de Souza, ex-Santos e Seleção Brasileira, foi revelado em 2014 durante o Campeonato Cearense.

Sem conseguir uma boa sequência no Alvinegro, o atleta foi emprestado para clubes como Itapipoca, Confiança/SE, Novo Hamburgo/RS, Cuiabá/MT e Santa Cruz/PE.

No início do ano, o cearense nascido em Madalena, que não marcou nenhum gol pela equipe principal do Ceará, foi vendido ao clube americano. Robinho jogou os 11 jogos disputados pela equipe na competição nacional.

O Columbus ocupa a sexta posição na tabela com 13 pontos conquistados.