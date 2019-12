Ex-Ceará, Magno Alves acerta com time da Bahia para 2020

Magno Alves está de casa nova. O atacante acertou com o Atlético de Alagoinhas, da Bahia. Ex-atacante do Ceará, o jogador já defendeu as camisas de equipes como Sport-PE, Fluminense e Atlético-MG.

Com muita "lenha" para queimar, o veretano Magno Alves irá disputar o Campeonato Baiano 2020 pela equipe do Atlético de Alagoinhas.

Ao longo de seus 43 anos, o atacante defendeu equipes brasileira e do exterior. No País, vestiu a camisa do Atlético-MG, Atlético Tubarão, Grêmio Horizontino, Floresta-CE, Sport-PE, além de Fluminense e Ceará, clubes onde viveu os melhores momentos de sua correira e é tido como ídolo.

Magno também defendeu o Umm-Salal, do Catar, Al Ittihad FC, da Arábia Saudita, Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e Oita Trinita e Gamba Osaka, do Japão.

Magno Alves chega em Alagoinhas, município baiano, dia 18, na outra quarta-feira, para conhecer as depedências de sua nova equipe e se reapresente no dia 6 de janeiro para iniciar a pré-temporada com o restante do grupo.