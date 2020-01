Ex-Ceará, Lisca deve ser anunciado como novo técnico do América-MG

Ídolo da torcida do Ceará, Lisca deve ser anunciado, ainda nesta quinta-feira (30), como novo técnico do América-MG. O treinador teve duas passagens pelo Vovô, em 2015 e 2018, onde evitou o rebaixamento do clube para Série C e Série B, respectivamente. A informação é de Léo Gomide, da imprensa mineira.

Com a saída de Felipe Conceição para o Bragantino, Lisca Doido, como é apelidado carinhosamente, chega ao Coelho para comandar o time que está na 5ª colocação do Campeonato Mineiro.

O último trabalho de Lisca foi no Alvinegro de Porangabuçu, no ano passado, quando foi demitido após eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Sua primeira passagem no Vovô foi em 2015, quando assumiu o clube que estava prestes a ser rebaixado para à Série C do Brasileirão e evitou a queda na última rodada. O mesmo aconteceu em 2018, quando o treinador chegou ainda durante o 1º turno da disputa da elite do futebol brasileiro e foi um dos principais nomes na campanha de retomada que evitou o descenso para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Já em terras mineiras, Lisca segue para o CT do América onde irá resolver os últimos detalhes de sua contratação e deve ser anunciado como novo treinador do Coelho ainda nesta quinta (30).