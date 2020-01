Ex-Ceará, João Lucas é confirmado como reforço do Cruzeiro

Lateral do Ceará entre 2018 e 2019, João Lucas foi anunciado como reforço do Cruzeiro, na tarde desta terça-feira (21). O jogador tem contrato com os mineiros até o fim deste ano.

Contratado pelo Vovô durante o caminhar da Série A do Campeonato Brasileiro em 2018, João Lucas foi confirmado como novo atleta da Raposa.

Rebaixado para à Série B do Brasileirão no ano passado, o time mineiro passa por crise financeira e política. Além da saída de diretores, alguns atletas também deixam o clube por falta de pagamentos.

Pelo Vovô, o lateral marcou um gol em 60 jogos. João Lucas tinha vínculo com o Ceará até o fim de 2020. Porém, o clube não divulgou se o atleta rescindiu ou se foi cedido por empréstimo. No entanto, a imprensa mineira afirma que o acerto é até dezembro deste ano. O certo é que o atleta já treina junto ao elenco do Cruzeiro, onde tem contrato para esta temporada.