Ex-Ceará, goleiro Everson dá opinião sobre redução de salário no Santos

O goleiro Everson, do Santos, e que teve passagem marcante pelo Ceará, afirmou em entrevista à rádio Globo que concorda com a redução salarial dos atletas do time durante a pandemia do novo coronavírus. O clube chegou a um acordo com os atletas para reduzir o salário dos jogadores em 30%.

O Santos não são só os jogadores, tem vários funcionários. É importante pensar no ser humano, ajudar o pessoal que está no dia a dia, sempre deixando o clube preparado, os gramados, as tias da cozinha, as tias da limpeza", opinou o arqueiro.

Os clubes preveem grandes prejuízos durante a pandemia com a ausência de arrecadação de bilheteria, queda nos programas de sócio-torcedor e sem o pagamento das cotas de televisão enquanto os jogos não são realizados, entre outros problemas. Segundo Everson, no entanto, a diretoria santista prometeu acertar os valores após a pandemia.

"A gente teve uma reunião entre nós, jogadores, e membros da diretoria. Entremos num consenso e a gente aceitou da melhor maneira possível uma negociação para que pudéssemos abrir mão de uma parte do nosso salário e a outra parte eles pudessem acertar com a gente depois que acabasse essa pandemia", afirmou Everson

O Santos prepara a volta aos treinamentos para o dia 4 de maio, adequando o tratamento às normas de segurança com um protocolo.