Ex-Ceará, Enderson Moreira está em excursão pela Europa para se capacitar

Enderson Moreira está usando o tempo longe dos gramados para aprender. Sem trabalhar desde outubro, quando se desligou do Ceará, o técnico viajou para Europa, onde tem acompanhado clubes como Liverpool e Paris Saint-Germain, além de estudar propostas para 2020.

A estratégia também foi realizada por Rogério Ceni em 2016 antes de assumir o São Paulo. Na época, o comandante participou de palestras com o alemão Jurgen Klopp e o espanhol Pep Guardiola.

"Acredito que o profissional do futebol tenha que estar sempre de olho em tudo que está acontecendo, seja no Brasil ou fora dele. Muitas vezes, não temos a chance de rodar e observar, in loco, as grandes partidas, então, se temos a possibilidade esse é o momento de aproveitar e tirar o máximo possível dessas experiências", explicou Enderson.

Em excursão por França, Inglaterra e Portugal durante novembro, Enderson acompanhou partidas da liga francesa e da Champions League, além de visitar os CTs dos tradicionais Lyon, Chelsea e Benfica. Na passagem pelos clubes, o treinador exaltou a estrutura, e evidenciou as diferenças culturais entre Brasil e Europa.

"O respeito com o qual o atleta é tratado aqui é muito importante neste ciclo. O jogador se preocupa única e exclusivamente em jogar futebol. Há toda uma logística para que o atleta esteja extremamente seguro que seus familiares e amigos terão acesso a um local especial, o que faz com que os atores principais do jogo possam pensar apenas na partida", finalizou.