Ex-Ceará, Arthur Cabral marca duas vezes em vitória do FC Basel

Vivendo um ótimo início no futebol europeu, o jovem Arthur Cabral se destacou em mais uma partida pelo FC Basel, neste domingo (29), pela Super Liga Suíça, na vitória por 3 a 0 sobre o Luzern.

O atacante, que foi criado e revelado pelo Ceará, marcou dois dos três gols de sua equipe. Kemal Ademi marcou o terceiro, fechando o placar.

Na tabela, o time de Arthur é o líder da competição suíça com 22 pontos somados em nove jogos. Em quatro jogos com a camisa do time europeu, o jovem paraibano marcou três gols e deu uma assistência.