Ex-Ceará, Arthur Cabral é liberado pelo Palmeiras e viaja para acertar com time da Suíça

Sem espaço no Palmeiras, o atacante Arthur Cabral está deixando o clube. O destino do centroavante é o FC Basel, da Suíça. Ele viajou à Europa na última segunda-feira (26) para realizar exames e em seguida assinar contrato de empréstimo de um ano, com obrigação de compra ao fim do vínculo se atingir determinadas metas estipuladas em contrato.

A informação foi divulgada no Globoesporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou ainda que o centroavante retornará ao Brasil nos próximos dias para se apresentar à Seleção Brasileira Olímpica, que disputará amistosos contra Colômbia e o Chile, em setembro, ambos no Pacaembu. Somente depois dos jogos do Brasil é que ele se apresentará no novo clube.

Recentemente, o atacante, de 21 anos, havia despertado atenção de outros clubes europeus. Arthur Cabral tem contrato com o Verdão até dezembro de 2023.

Antes, Arthur chegou a despertar interesse de clubes com Grêmio e Vasco, mas a negociação não se concretizou. Ele soma apenas seis partidas com camisa alviverde e tem um gol marcado.

CEARÁ DE OLHO

Clube que revelou Arthur, o Alvinegro fica de olho na negociação, já que detém ainda 50% dos direitos econômicos do atleta. Desta porcentagem, 30% do valor deverá ser repassado aos empresários do jogador. Com isso, o clube receberá, ao final, 35% do valor de uma futura transferência.