Ex-Ceará, Arthur Cabral é anunciado pelo FC Basel, da Suíça

O atacante Arthur Cabral passou nos exames médicos e foi anunciado pelo FC Basel, da Suíça. O atleta, revelado no Ceará, foi emprestado pelo Palmeiras por um ano, com opção de compra caso alcance as metas de desempenho previstas no contrato.

A expectativa é que o jogador de 21 anos retorne ao Brasil nos próximos dias para se apresentar à Seleção Brasileira Olímpica, que disputará amistosos contra Colômbia e o Chile, em setembro, ambos no Pacaembu. Somente após as partidas é que o centroavante vai treinar no novo clube.

O FC Basel está classificado para a Liga Europa. No Grupo F do torneio continental, o time suíço encara o Getafe-ESP, o Trabzonspor-TUR e o Krasnodar-RUS, onde atua o cearense naturalizado russo Ari, que surgiu para o futebol no Fortaleza e atua também como gestor do Atlético/CE.

Contratado por R$ 5,5 milhões junto ao Vovô, Arthur Cabral tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2023. No elenco, perdeu espaço sob o comando de Luiz Felipe Scolari e se tornou negociável com as chegadas dos atacantes Luiz Adriano e Henrique Dourado - a equipe também conta com Deyverson, Borja e Willian como opções para o setor. Em 2019, soma seis partidas e um gol.

CEARÁ DE OLHO

Clube que revelou Arthur Cabral, o Alvinegro fica de olho na negociação, já que detém ainda 50% dos direitos econômicos do atleta. Desta porcentagem de 50%, 30% deverá ser repassado aos empresários do jogador. Com isso, no fim das contas, o clube receberá 35% do valor total de uma futura transferência.

No plantel alviverde, o Ceará também tem 30% dos direitos de Artur Victor. O atleta, que vai defender a Seleção Brasileira Olímpica com Cabral, está atuando no Bahia por empréstimo e foi sondado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.