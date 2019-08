Ex-Ceará, Arthur Cabral brinca com cores de novo time: "Fiquei meio assim"

Revelado pelas categorias de base do Ceará, Arthur Cabral brincou com as cores do FC Basel, da Suíça, equipe que irá defender por empréstimo do Palmeiras até o fim da temporada europeia 2019/2020. O time suíço veste vermelho e azul, as mesmas cores do Fortaleza, maior rival do Vovô. Em sua rede social, o novo reforço brincou com um torcedor dizendo que havia "estranhado" o uniforme do time suíço.

"Eu também fiquei meio assim, mas o segundo uniforme é preto e branco. Se preocupa não que vai rolar mais umas 3 cozinhas"", escreveu em resposta a uma página humorística do Ceará que dizia não ter gostado das cores do clube suíço. Na postagem, o torcedor afirmou não ter gostado do uniforme e disse torcer pela venda do atacante ao Real Madrid para que o Alvinegro de Porangabuçu possa lucrar.

O Vovô é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta, sendo 15% de investidores. Os outros 50% pertencem ao Palmeiras, clube que o comprou por R$ 5 milhões durante a Série A do ano passado.

Arthur Cabral brinca com página humorística de torcedor do Ceará e diz ter estranhado as cores do FC Basel, sua nova equipe.

A referência feita a cozinha ficou marcada por uma brincadeira da torcida. No ano passado, quando a equipe alvinegra ia mal na primeira divisão, o presidente Robinson de Castro disse, durante entrevista, que o clube estava reformando a cozinha. Desde então, o torcedor do Ceará passou a usar isso como piada.

Arthur terminou o ano de 2018 como vice-artilheiro do Brasil, com 24 gols marcados em 55 jogos. Já está na Suíça e foi apresentado oficialmente pelo FC Basel, nesta sexta-feira (30), e conheceu o St. Jakob-Park, estádio do clube europeu. Ex-clube de Mohamed Salah, o Basel estreia na Liga da Europa no próximo dia 19, às 13h55 (do horário de Brasília). O time está no grupo C da competição UEFA, que também conta com Getafe-ESP, FC Krasnodar-RUS e Trabzonspor-TUR.