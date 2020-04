Éverton Ribeiro derrota Aguero e garante título do Brasil no eSports

O meia Éverton Ribeiro venceu o argentino Kun Aguero, do Manchester City, e garantiu o título do Brasil no eSports. Após empate de 2 a 2, o craque do Flamengo ganhou com gol de ouro e ficou com a taça do FIFA eNations CUP StayandPlay, realizada no game FIFA 20.

O evento foi disputado totalmente online e contou com a participação de atletas do futebol profissional. No duelo entre pro players, Zezinho e Yago ficaram no empate de 1 a 1. O gol da seleção brasileira foi de Neymar, enquanto Messi descontou.

Além de promover as plataformas de jogos digitais, o objetivo da organização foi promover o isolamento social. Durante as partidas, os espectadores eram incentivados a ficar em casa para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus.