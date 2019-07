Everton pode ser o primeiro cearense artilheiro da Copa América

Na final da Copa América, o Brasil pode trazer uma marca inédita para o estado do Ceará. O atacante do Grêmio, Everton Cebolinha, pode se tornar o primeiro cearense na história a garantir a artilharia da competição continental. Com 2 gols marcados, ele deve ser titular na final da competição contra o Peru neste domingo (7), às 17h, no Maracanã, com inclusive outros dois concorrentes ao posto de artilheiro. Além do atleta revelado pelo Fortaleza, outros 8 podem atingir o feito neste fim de semana.

Jogadores com 2 gols nesta Copa América:

- Koji Miyoshi (Japão)

- Darwin Machís (Venezuela)

- Duván Zapata (Colômbia)

- Edinson Cavani (Uruguai)

- Luis Suárez (Uruguai)

- Lautaro Martínez (Argentina)

- Eduardo Vargas (Chile)

- Alexis Sánchez (Chile)

- Edison Flores (Peru)

- Paolo Guerrero (Peru)

- Philippe Coutinho (Brasil)

- Roberto Firmino (Brasil)

- Everton Cebolinha (Brasil)

Da lista, Lautaro, Vargas e Sánchez se enfrentam neste sábado (6), às 16h, pelo terceiro lugar da competição. Flores e Guerrero encaram a seleção brasileira no dia seguinte.

Everton é somente o 6º cearense a jogar uma Copa América. Antes dele, Geroldo e Zé de Mello disputaram a edição de 1959, Mirandinha a de 1987, Mario Jardel em 2001 e Dudu Cearense em 2004. O atacante já é o atleta do estado do Ceará com mais gols no torneio, pois Zé Mello marcou uma vez. Dos seis, apenas Dudu Cearense já venceu a competição.