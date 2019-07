Éverton é sondado pelo Arsenal e pode não jogar mais pelo Grêmio

A corrida pela contratação do atacante cearense Éverton, do Grêmio, ganhou um novo candidato no mercado: o Arsenal, da Inglaterra. O time de Londres consultou o estafe do jogador e estuda apresentar uma proposta para fechar com o atleta de 23 anos. A informação foi divulgada pelo GloboEsporte.com.

O principal mediador da negociação é o brasileiro Edu Gaspar, que trabalhou como dirigente da seleção brasileira antes de assumir o cargo de diretor técnico do clube inglês. Ele procurou o empresário Gilmar Veloz, na última segunda-feira (8), para tratar sobre os valores da negociação.

Após a vitória do Grêmio sobre o Vasco por 2 a 1, no sábado (13), Éverton admitiu que recebeu uma proposta, mas não revelou o clube que o procurou. O atacante também afirmou que talvez não entre em campo diante do Bahia, na próxima quarta-feira (17).

"É uma incógnita. Não sei o que pode acontecer. Quando vai passando o tempo, as coisas vão se afunilando. É esperar. Tenho proposta. Não posso falar o clube. Não garanto que jogo na quarta-feira contra o Bahia, vamos ver", declarou.

Valores de Éverton

Revelado nas categorias de base tricolores, Éverton é natural de Maracanaú e deixou o time leonino em 2013. Com contrato no Grêmio até 2022, a diretoria gremista definiu uma multa rescisória próxima de 80 milhões de euros (R$ 356,6 milhões), mas admitiu negociá-lo pela metade do valor.

Éverton se valorizou após disputar a Copa América de 2019, quando ganhou a titularidade durante a competição e se sagrou artilheiro, com três gols. O Grêmio tem direito a 50% dos direitos federativos, com 30% do empresário Gilmar Veloz, 10% do Fortaleza e outros 10% do investidor Celso Rigo.