Éverton 'Cebolinha' surpreende fã de Maracanaú e emociona garoto nas redes sociais

O jovem Pedrinho Sales sonha em se tornar jogador de futebol profissional em um grande clube e teve uma surpresa na semana passada: o cearense Éverton Cebolinha comentou em um ao vivo nas redes sociais. O pequeno fã é de Maracanaú, mesma cidade do atacante do Grêmio.

"Muito sucesso, craque. Deus é com você. Vai firme. Eu sei o que é isso. Já passei por tudo e, hoje, Deus me abençoou e me recompensou. O que é seu está guardado", disse o atacante da seleção brasileira nos comentários.

Pedrinho respondeu agradecendo as mensagens. "Você é um ídolo para qualquer um... eu te amo, cara", disse o garoto.