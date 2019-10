Everton Cebolinha parabeniza Fortaleza pelos 101 anos: "Muita gratidão"

Atacante do Grêmio e da Seleção Brasileira, mas com passagem pela categoria de base do Fortaleza e torcedor assumido do Leão, Everton Cebolinha usou seu perfil oficial no Instagram para prestar homenagem ao Tricolor do Pici pelos 101 anos de fundação que estão sendo completados nesta sexta-feira (18).

"Parabéns, Fortaleza, pelos 101 anos de muitas glórias e tradição. Uma honra vestir esse manto e muita gratidão", escreveu o atacante em uma foto onde está junto com antigos companheiros de clube, da época defendia o Leão.

Em uma outra fotografia exibipela por Everton, o jogador aparece, ainda quando criança, vestido com a camisa do Tricolor do Pici ao lado de um bolo com as cores do clube.

Apelidado carinhosamente de Cebolinha por parecer fisicamente com o personagem dos quadrinhos de Maurício de Sousa, o cearense nascido em Maracanaú deixou as categorias de base do Fortaleza em 2013 rumo à Porto Alegre-RS para defender o Grêmio, clube que atua até hoje.

Everton Cebolinha é o artilheiro do tricolor gaúcho com 17 gols na temporada. Na Série A do Brasileirão, balançou as redes dos adversários em oito oportunidades.