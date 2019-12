Éverton Cebolinha entra no top 100 de melhores jogadores de 2019 de jornal inglês

O jornal inglês The Guardian divulgou nesta sexta-feira (20) sua lista dos 100 melhores jogadores de futebol de 2019. Dentre os atletas, um cearense aparece: Éverton Cebolinha. Revelado pelo Fortaleza e destaque do Grêmio neste ano, o atacante apareceu no ranking pela 1ª vez, na 92ª posição. O brasileiro melhor posicionado foi o goleiro Alisson, do Liverpool, na 9ª posição, entrando no top 10.

O atacante Roberto Firmino vem em seguida na 11ª posição, superando Neymar (31º). Fechando os 100 jogadores está Philippe Coutinho, atualmente no Bayern de Munique.

No total, foram 9,560 votos computador por 239 juízes do jornal distribuídos em 63 países.

Éverton foi artilheiro do Brasil na campanha vitoriosa na Copa América, com 3 gols, ao lado de Paolo Guerrero. Após o título, foi sondado por gigantes europeus, mas continou no Grêmio, que terminou a Série A em 4º lugar. Em 2019, foram 23 gols marcados em 69 partidas, contando clube e seleção.